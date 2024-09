Šéf izraelskej armády vojakom: Buďte pripravení na vstup do Libanonu

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi v stredu vojakom povedal, aby boli pripravení na pozemnú ofenzívu v Libanone. Spravil tak v čase, keď izraelské sily podnikajú útoky na ciele po celom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Útočíme celý deň, aby sme pripravili pôdu pre náš možný vstup, ale aj pokračovali v úderoch voči Hizballáhu," uviedol Halevi.



"Budeme pokračovať v útočení a poškodzovať ich všade. Aby sme to dosiahli, pripravujeme sa na priebeh manévru a zmyslom je, že vaše topánky vstúpia na územia nepriateľa," vyhlásil. Dodal, že vstup izraelských vojakov do Libanonu ukáže tamojšiemu militantného hnutiu Hizballáh, aké to je stretnúť sa s "profesionálnou bojovou silou".



"Pôjdeme tam silnejší ako oni, oveľa skúsenejší ako oni. Prídete, zničíte tam nepriateľa, prídete zničiť infraštruktúru... Toto sú veci, ktoré nám umožnia bezpečne prinavrátiť obyvateľov neskôr na sever (Izraela)," uviedol Halevi.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že stredajšie útoku Izraela si vyžiadali životy 51 ľudí a 223 zranených.



Hizballáh sa v stredu ráno prihlásil k zodpovednosti za raketový útok na strednú časť Izraela s tým, že cielil na veliteľstvo izraelskej rozviedky Mosad neďaleko Tel Avivu.



V reakcii podnikol Izrael v stredu útoky na ciele v Libanone, pričom armáda židovského štátu oznámila, že pri stredajších útokoch zasiahla v Libanone vyše 280 cieľov Hizballáhu. "Stíhačky zasiali 60 teroristických cieľov prináležiacich spravodajskej službe Hizballáhu," uviedla armáda.



Predtým tiež informovala, že na severnú hranicu Izraela s Libanonom povolala dve záložné brigády na podporu svojich operácií.



Izrael útočil na ciele Hizballáhu v Libanone aj v pondelok a utorok, pričom tieto útoky si podľa libanonských úradov vyžiadali najmenej 558 obetí na životoch.



Medzi Hizballáhom a Izraelom prichádza k takmer každodenným cezhraničným prestrelkám a raketovým útokom od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorý vypukla vlani v októbri medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Násilie na izraelsko-libanonských hraniciach však eskalovalo od minulotýždňového útoku v Libanone, pri ktorom vybuchli komunikačné zariadenia používané členmi Hizballáhu. Tento útok, pri ktorom zomrelo 39 ľudí a 3000 ich utrpelo zranenia, je pripisovaný Izraelu.