Šéf izraelskej diplomacie navštívi Spojené arabské emiráty

Jeruzalem 21. júna (TASR) - Nový izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid navštívi na budúci týždeň Spojené arabské emiráty (SAE). Pôjde o vôbec prvú návštevu šéfa izraelskej diplomacie v tejto arabskej krajine, informovala v pondelok agentúra AFP.



"Vzťahy medzi Izraelom a SAE sú dôležité a z ich výsledkov nebudú profitovať len občania oboch týchto krajín, ale aj celý región Blízkeho východu," uvádza sa vo vyhlásení izraelského ministerstva zahraničných vecí, ktoré Lapidovu dvojdňovú cestu do Emirátov avizovalo.



Návšteva sa uskutoční 29.-30. júna. Lapid počas nej slávnostne otvorí izraelské veľvyslanectvo v Abú Zabí a konzulát v Dubaji.



Izrael vlani znormalizoval svoje diplomatické vzťahy so štyrmi moslimskými krajinami: so SAE, s Bahrajnom, Marokom a Sudánom. Stalo sa tak na základe bilaterálnych dohôd, ktoré sprostredkovala administratíva bývalého amerického prezidenta USA Donalda Trumpa.



Nová izraelská vláda, ktorá sa ujala moci 13. júna dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť podobné dohody aj s inými arabskými štátmi, v čom ju podporuje aj administratíva súčasného prezidenta USA Joea Bidena.



Práve šéf izraelskej Lapid sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vznik novej koaličnej vlády. Prvé dva roky bude premiérom Naftali Bennett, ktorého by mal po dvoch rokoch na čele kabinetu nahradiť Jair Lapid.



Na rámcovú zmluvu so SAE so septembra 2020 už nadviazala celá škála čiastkových dohôd o spolupráci v konkrétnych oblastiach, vrátane obchodu, turizmu médií či technológií. Kooperácia medzi oboma krajinami úspešne napreduje aj napriek nedávnemu vojenskému konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.