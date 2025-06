Šéf izraelskej diplomacie odsúdil útok v USA

Tel Aviv 2. júna (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok odsúdil útok na proizraelských demonštrantov v meste Boulder v americkom štáte Colorado, ktorý si vyžiadal osem zranených. Podozrivým z jeho spáchania je 45-ročný muž, ktorý hodil do davu zápalné zariadenia a vykrikoval „Slobodu Palestíne“. Saar označil tento útok za antisemitský a z jeho podnecovania bez dôkazov obvinil médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K útoku došlo v nedeľu na obľúbenej pešej zóne v Boulderi, kde sa zhromaždili demonštranti, ktorí vyzývali na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Svedkovia zalarmovali políciu s tým, že útočník na mieste „zapaľuje ľudí“, napísala predtým agentúra AP.



„Som šokovaný strašným antisemitským teroristickým útokom zameraným na Židov v Boulderi v Colorade,“ napísal Saar na sieti X. „Je to čistý antisemitizmus, živený ohováraním v médiách,“ dodal.



Podozrivý, ktorého úrady identifikovali ako 45-ročného Mohameda Sabryho Solimana, je momentálne väzbe. Bezprostredne po útoku neboli vznesené žiadne obvinenia, úrady však očakávajú, že bude braný na „plnú zodpovednosť“.



Obete - štyri ženy a štyria muži - sú vo veku 52 až 88 rokov. Utrpeli ľahké až vážne zranenia, predovšetkým však popáleniny. Najmenej jedna osoba je v kritickom stave. Poranenia má vraj aj samotný Soliman, ktorého taktiež previezli do nemocnice, úrady však o rozsahu jeho zranení neinformovali.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vyšetruje útok ako cielený teroristický čin. Zdá sa, že vzhľadom na skupinu, ktorá bola jeho terčom, išlo o trestný čin z nenávisti, uviedol minister spravodlivosti Colorada Phil Weiser. Šéf polície v Boulderi Stephen Redfearn si podľa svojich slov nemyslí, že by sa na útoku okrem zadržaného podozrivého podieľal aj niekto ďalší.



Skupina Run for Their Lives, ktorá demonštráciu zorganizovala, uviedla, že pochody sa konajú každý týždeň od útoku militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a až doteraz počas nich nedošlo k žiadnemu násilnému incidentu.



Poradca Bieleho domu Stephen Miller na sieti X napísal, že Solimanovi sa skončil platnosť víz, ale že predchádzajúca administratíva mu umožnila pracovať. Útok je podľa neho ďalším dôkazom potreby „úplne zvrátiť“ to, čo označil za „samovražednú migráciu“. Agentúra Reuters uviedla, že sa jej nepodarilo nezávisle overiť imigračný status podozrivého.