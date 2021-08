Šéf izraelskej diplomacie otvoril diplomatický styčný úrad v Maroku

Rabat 12. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid otvoril vo štvrtok v Rabate diplomatické zastúpenie svojej krajiny v Maroku. Ako uviedla agentúra AP, ide o symbol normalizácie vzťahov medzi obomi štátmi.



Lapidova dvojdňová návšteva je od roku 2003 prvou návštevou izraelského ministra v Maroku. Došlo k nej necelý rok po tom, čo sa Izrael a Maroko dohodli na nadviazaní oficiálnych vzťahov. Stalo sa tak v rámci tzv. Abrahámových dohôd sprostredkovaných USA.



Počas svojej návštevy Lapid v Maroku odovzdal list, ktorým izraelský prezident Jicchak Herzog pozýva marockého kráľa Muhammada VI. na návštevu Izraela. Návšteva by sa mala uskutočniť v "blízkej budúcnosti".



"Sme odhodlaní prehĺbiť silu našich vzťahov a dúfam, že sa časom budú ďalej rozširovať a prekvitať," píše sa v Herzogovom liste podľa denníka The Times of Israel.



V rámci svojej návštevy sa Lapid vo štvrtok presunul do Casablanky, kde zavítal do sefardskej synagógy Bétel. V Maroku žije najväčšia židovská komunita v severnej Afrike – okolo 3000 židov.



V stredu sa Lapid stretol so svojím marockým rezortným partnerom Násirom Bouritom. Obe krajiny podpísali dohodu o leteckých službách a o spolupráci v oblasti kultúry, športu a mládeže. Podpísané bolo aj memorandum o porozumení, ktoré sa týka vytvorenia mechanizmu politických konzultácií medzi ministerstvami zahraničných vecí obochkrajín.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu na sociálnej sieti Twitter napísal, že Spojené štáty blahoželajú Maroku a Izraelu "k znovuotvoreniu izraelského styčného úradu v Rabate". Avizoval, že USA budú pokračovať v spolupráci s Izraelom a Marokom na posilnení všetkých aspektov spoločných partnerstiev.



Izrael a Maroko v 90. rokoch udržiavali diplomatické styky, ale na nízkej úrovni, ktoré Maroko úplne prerušilo po vypuknutí druhého palestínskeho povstania - intifády - v roku 2000. Obe krajiny však udržiavali neoficiálne vzťahy a do Maroka každoročne cestovali tisíce Izraelčanov.



Tzv. Abrahámove dohody boli vlani uzavreté medzi Izraelom a štyrmi arabskými štátmi: Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom.



Ich podpísanie je vnímané ako zásadná zmena v regióne, kde donedávno platil úzus, že Izrael nemôže normalizovať vzťahy s arabským svetom bez dosiahnutia pokroku v riešení desaťročia trvajúceho konfliktu s Palestínčanmi. Palestínčania Abrahámove dohody rozhodne odmietli a považujú ich za zradu "palestínskej veci".