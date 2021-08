Šéf izraelskej diplomacie pricestoval do Maroka

Rabat 11. augusta (TASR) – Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid pricestoval v stredu do Maroka. Ide o prvú návštevu predstaviteľa izraelskej vlády v tejto krajine od podpísania dohody o normalizácii vzťahov medzi židovským štátom a Marokom, ktorú sprostredkovali USA.



„Kolesá dole," uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí na Twitteri a dodalo, že Lapid a jeho delegácia dorazili do Maroka, informovala agentúra AFP.



Maroko je jedným zo štyroch väčšinovo moslimských štátov, ktoré v roku 2020 normalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Diplomatické vzťahy vtedy so židovským štátom nadviazali aj Bahrajn, Sudán a Spojené arabské emiráty.



K tomuto kroku došlo v čase, keď administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa uznala suverenitu Maroka nad Západnou Saharou – spornou a rozdelenou bývalou španielskou kolóniou.



V Maroku žije najväčšia židovská komunita v severnej Afrike – okolo 3000 židov. V Izraeli zasa žije asi 700.000 židov marockého pôvodu.



Pôvodne mal Rabat v Tel Avive svoj styčný úrad. Vzťahy medzi Marokom a Izraelom sa však prerušili počas druhej palestínskej intifády v rokoch 2000-05.



Dohody o normalizácii vzťahov, uzavreté spomínanými štátmi a Izraelom, považujú Palestínčania za zradu. Domnievajú sa totiž, že tento krok mal nasledovať až po vyriešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.