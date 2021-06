Šéf izraelskej diplomacie prisľúbil zlepšenie vzťahov s USA i Európou

Jeruzalem 14. júna (TASR) - Nový izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v pondelok prisľúbil zlepšenie vzťahov so zástupcami Demokratickej strany USA a tiež ukončenie "nepriateľských" vzťahov s Európou, aké podľa neho udržiaval expremiér Benjamin Netanjahu. Informovala o tom agentúra AFP.



Izrael počas Netanjahuovej 12-ročnej vlády podľa Lapida "opustil medzinárodnú scénu". "Naše vzťahy s mnohými vládami sa zanedbávali a stali sa nepriateľskými," povedal 57-ročný Lapid, ktorý vo funkcii ministra zahraničných vecí nahradil Gabiho Aškenaziho. "Vykrikovanie, že každý je antisemita, nie je politikou či pracovným plánom, hoci sa to niekedy zdá byť správne," kritizoval.



Keď sa Netanjahu v roku 2009 dostal k moci, došlo k zhoršeniu vzťahov s vtedajším americkým prezidentom, demokratom, Barackom Obamom a následnému vytvoreniu úzkeho spojenectva s jeho nástupcom, republikánom Donaldom Trumpom, približuje AFP.



"Podoba vzťahov s Demokratickou stranou v Spojených štátoch bola ľahkomyseľná a nebezpečná," povedal Lapid. Dodal, že túto jednostrannú politiku Izraela zameranú len na Republikánsku stranu opakovane kritizoval.



Šéf izraelskej diplomacie poznamenal, že hovoril so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom a zhodli sa na "vytvorení vzťahov založených na vzájomnom rešpekte a lepšom dialógu". Okrem toho má záujem i o zlepšenie postavenia Izraela na medzinárodnej scéne a tiež nápravu vzťahov s európskymi lídrami. V tejto súvislosti priblížil, že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom "si posielal správy" a hovoril i so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom.



Lapid taktiež uistil, že Izrael spraví čokoľvek, čo je potrebné, aby zabránil Iránu získať atómovú bombu.



Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili v nedeľu dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán. Vláda bude mať rotujúcu funkciu premiéra. V roku 2023 má Bennetta, šéfa nacionalistickej strany Jamina, vystriedať práve Lapid, šéf centristickej strany Ješ Atid.