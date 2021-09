Šéf izraelskej diplomacie vo štvrtok po prvý raz navštívi Bahrajn

Jeruzalem/Manáma 29. septembra (TASR) – Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid navštívi vo štvrtok Bahrajn. Pôjde o historicky prvú oficiálnu cestu člena izraelského kabinetu do tohto ostrovného štátu v Perzskom zálive po podpísaní dohody o normalizácii vzťahov, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Vo vyhlásení izraelského ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že Lapid otvorí v Manáme veľvyslanectvo a „podpíše celý rad dvojstranných dohôd".



Agentúra AFP pripomína, že Spojené arabské emiráty, rýchlo nasledované Bahrajnom a Marokom, sa minulý rok stali prvými arabskými štátmi za uplynulé desaťročia, ktoré normalizovali vzťahy so židovským štátom. Izrael už skôr podpísal zmluvy so susedným Egyptom a Jordánskom.



Od podpísania dohôd o normalizácii vzťahov, známych ako Abrahámske dohody, sa medzi Izraelom a jeho novými partnermi v Perzskom zálive rozšírili väzby, najmä prostredníctvom ekonomických dohôd či otvorením priamych leteckých spojení.



AFP napísala, že Lapid je „hlavným architektom izraelskej koaličnej vlády", ktorá zosadila dlhoročného premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý podpísal Abrahámske dohody považované za diplomatický úspech vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podpísanie zmlúv je vnímané ako zásadná zmena v regióne, kde donedávna platil úzus, že Izrael nemôže normalizovať vzťahy s arabským svetom bez dosiahnutia pokroku v riešení desaťročia trvajúceho konfliktu s Palestínčanmi. Palestínčania Abrahámske dohody odmietli a považujú ich za zradu „palestínskej veci".