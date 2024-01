Šéf izraelskej diplomacie: Za zabitím veliteľa Hizballáhu je Izrael

Jeruzalem 9. januára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac priznal, že za zabitím veliteľa šiitského proiránskeho hnutia Hizballáh Wissáma at-Tawíla v Libanone stojí Izrael. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA a spravodajského portálu The Times of Israel.



"Čo sa týka tohto útoku na juh Libanonu, sme zodpovední za zabitie veliteľa," uviedol Kac v pondelok počas rozhovoru pre televíziu Channel 14. Spravil tak napriek tomu, že sa Izrael oficiálne k zodpovednosti za tento útok nepriznal.



Izrael bežne nekomentuje správy médií o svojich zahraničných operáciách. Kac však uviedol, že zabitie at-Tawíla je súčasťou vojny, ktorá zahŕňa aj útoky na militantov z Hizballáhu. Agentúra DPA upozorňuje, že Kac odpovedal na otázky moderátora televíznej stanice, ktorá je na krajnej pravici politického spektra.



Podľa libanonských médií zomrel at-Tawíl v pondelok, keď na vozidlo na juhu Izraela, v ktorom sa nachádzal, zaútočil dron. Pri útoku zahynul okrem neho ešte jeden človek.



Podľa libanonských bezpečnostných zdrojov bol at-Tawíl členom elitnej jednotky Hizballáhu nazývanej Radwán, ktorú do boja vycvičili iránske Revolučné gardy.



Izrael žiada stiahnutie Radwánu z oblastí blízko spoločnej hranice a plánuje na to využiť vojenský a diplomatický nátlak. Izrael chce, aby sa táto elitná jednotka stiahla za rieku Lítání tak, ako stanovuje rezolúcia OSN.



Hnutie Hizballáh má podporu Iránu a je tiež spojencom palestínskeho militantného hnutia Hamas, s ktorým Izrael vedie vojnu v Pásme Gazy. Po vypuknutí tejto vojny vlani v októbri začal Hizballáh odpaľovať rakety na vojenské zariadenia pozdĺž severnej hranice Izraela. Pri odvetnom izraelskom ostreľovaní južného Libanonu toto militantné hnutie stratilo už vyše 130 bojovníkov.