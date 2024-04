Šéf izraelskej diplomacie: Začala sa aj politická ofenzíva proti Iránu

Tel Aviv 16. apríla (TASR) - Izrael spustil po víkendovom iránskom útoku aj "politickú ofenzívu" proti islamskej republike. Uviedol to v utorok izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



"Zaslal som dnes ráno listy 32 štátom a hovoril som s desiatkami ministrov zahraničných vecí a vedúcich predstaviteľov vo svete," napísal Kac na sociálnej sieti.



Šéf izraelskej diplomacie zároveň vyzval na uvalenie sankcií proti iránskemu raketovému programu a na vyhlásenie Revolučných gárd islamskej republiky za teroristickú organizáciu. To je podľa jeho slov cesta, ako Teherán zabrzdiť a oslabiť.



"Irán musí byť zastavený teraz, kým nebude neskoro," zdôraznil Kac.



Izraelská politická kampaň proti Iránu by podľa ministra mala sprevádzať vojenskú reakciu na útok, ktorý Teherán vykonal s vyše 300 raketami a dronmi. Izrael nechce nechať iránsky úder z noci na nedeľu bez odpovede, vyplýva aj z vyjadrení jeho vojenských predstaviteľov.