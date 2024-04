Šéf izraelskej rozviedky odstúpi pre zlyhania vedúce k útoku Hamasu

Tel Aviv 22. apríla (TASR) - Náčelník hlavnej správy rozviedky (Aman) izraelskej armády generálmajor Aharon Chaliva oznámil, že odstúpi z funkcie. V pondelok o tom informovali spravodajské weby Ynetnews a The Times of Israel (TOI). Dodali, že nie je jasné, kedy sa Chaliva svojej funkcie vzdá, pretože armáda bude musieť zaňho nájsť náhradu.



Po vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 Chaliva priznal svoj diel zodpovednosti za zlyhania, ktoré viedli k útoku vedenému radikálnym palestínskym hnutím Hamas.



V súčasnosti sa Chaliva podieľa na internom vyšetrovaní zlyhaní izraelskej armády a ďalších bezpečnostných zložiek v čase pred masakrom Hamasu zo 7. októbra.



Výsledky vyšetrovania a previerok majú byť predložené náčelníkovi štábu izraelskej armády Hercimu Halevimu do začiatku júna.



Správa o Chalivovom odchode z funkcie prichádza krátko po tom, čo brigádny generál Amit Saar, šéf divízie rozviedky Aman 4. apríla predložil svoj rezignačný list s uvedením osobných dôvodov ako príčiny demisie, informovali izraelské noviny Jisra'el ha-jom.



Pri teroristických útokoch vedených militantmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na juhu Izraela zahynulo približne 1200 ľudí a ďalších 250 ich bolo unesených do Pásma Gazy.



Izrael na tento útok zo 7. októbra 2023 odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou, pri ktorej v Pásme Gazy zahynulo už viac ako 33.000 ľudí. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov v troskách a ľudia sú na pokraji hladomoru.



Na prelome novembra a decembra Hamas - počas týždňového prímeria - prepustil 105 rukojemníkov a výmenou za to získal 240 palestínskych väzňov. Podľa odhadov Izraela je nažive okolo 100 rukojemníkov. O ich osude, ako aj o podmienkach prímeria, sa vedú rokovania.