Šéf izraelskej vojenskej rozviedky priznal zodpovednosť za zlyhanie

Jeruzalem 17. októbra (TASR) — Šéf hlavnej správy rozviedky izraelskej armády Aharon Chaliva priznal zodpovednosť za zlyhania izraelských tajných služieb, ktoré viedli k tomu, že palestínske radikálne hnutie Hamas mohlo 7. októbra uskutočniť svoj prekvapivý útok na Izrael. Informoval o tom v utorok spravodajský web The Times of Israel (TOI).



"Riaditeľstvo vojenského spravodajstva pod mojím velením nevarovalo pred teroristickým útokom Hamasu," vyhlásil Chaliva. "Zlyhali sme v našej najdôležitejšej misii a ako šéf riaditeľstva vojenského spravodajstva nesiem plnú zodpovednosť za toto zlyhanie," zdôraznil.



Chaliva dodal, že kauzu treba vyšetriť komplexne a vyvodiť z nej závery. Podľa neho však teraz pred Izraelom stojí "len jedna úloha: brániť sa a vyhrať".



Generál Aharon Chaliva je ďalším z vysoko postavených predstaviteľov izraelských bezpečnostných zložiek, ktorý priznal zodpovednosť za to, že inštitúcie pod ich vedením nezabránili útokom palestínskeho hnutia Hamas na juhoizraelské mestá a dediny, vraždeniu civilistov i vojakov a únosu takmer 200 osôb do pásma Gazy.



S podobným vyhlásením prišiel v pondelok riaditeľ izraelskej spravodajskej služby zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionážne úlohy (Šin bet) Ronan Bar. Pred ním tak urobil náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi, ktorý vo svojom vyhlásení z 12. októbra konštatoval, že izraelskej armáde sa nepodarilo ochrániť občanov pred Hamasom.