Šéf japonskej diplomacie navštívi cez víkend Čínu

Tokio 31. marca (TASR) — Japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši navštívi počas nadchádzajúceho víkendu Čínu. Ide o prvú takúto cestu za viac ako tri roky. V piatok to oznámil japonský rezort diplomacie, na ktorý sa odvoláva agentúra AFP.



Hajaši sa v Číne stretne so svojím rezortným kolegom Čchin Kangom. Naposledy zavítal japonský minister zahraničných vecí do Číny v decembri 2019.



Vzťahy Tokia a Pekingu sú v posledných rokoch napäté pre narastajúci vojenský potenciál Číny v regióne. Vlani v novembri sa však japonský premiér Fumio Kišida stretol v Bangkoku s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, pričom sa dohodli na pokračovaní kontaktov na vysokej úrovni.



Tokio vyčíta Číne, že jej vojenské plavidlá čoraz častejšie prenikajú do japonských vôd. Týka sa to aj oblasti v blízkosti ostrovov Senkaku vo Východočínskom mori, o ktoré sa obe krajiny dlhodobo sporia.



Tento týždeň Tokio vyzvalo Peking, aby prepustil na slobodu japonského podnikateľa, ktorého čínske úrady zadržiavajú na základe bližšie nešpecifikovaných obvinení z porušovania zákonov.



Japonsko aj vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu vlani ohlásilo plány na zvýšenie výdavkov na obranu na dve percentá HDP do roku 2027.



Obe krajiny sú dôležitými obchodnými partnermi a pred pandémiou koronavírusu sa plánovala aj štátnu návšteva čínskeho prezidenta v Tokiu.