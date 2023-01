Šéf kancelárie amerického prezidenta by mohol čoskoro rezignovať

Washington 22. januára (TASR) - Šéf kancelárie Bieleho domu Ron Klain by mohol čoskoro odstúpiť zo svojej pozície, informuje agentúra AFP odvolávajúca sa na americké médiá.



Podľa denníku The New York Times Klain svojim kolegom po novembrových voľbách do Kongresu v súkromí povedal, že po vyčerpávajúcom a nepretržitom pôsobení po boku amerického prezidenta Joea Bidena od roku 2020 je pripravený na zmenu. Rezignovať by mohol po tom, čo Biden prednesie svoj prejav o stave Únie, ktorý je naplánovaný na 7. februára.



Klain by mohol odstúpiť v dôležitom časovom úseku Bidenovho funkčného obdobia, pretože sa očakáva, že americký prezident v najbližších týždňoch oznámi, či sa bude vo voľbách v roku 2024 usilovať o znovuzvolenie.



Ako poznamenala AFP, pozícia šéfa kancelárie Bieleho domu je zriedka zastávaná počas jedného celého volebného obdobia iba jednou osobou. Za vlády ex-prezidenta Donalda Trumpa sa na tomto poste vystriedali až štyria ľudia.