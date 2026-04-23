Šéf Kancelárie národnej bezpečnosti v Poľsku podal demisiu
Varšava 23. apríla (TASR) - Šéf poľskej Kancelárie národnej bezpečnosti (BBN) Slawomir Cenckiewicz v stredu podal demisiu, ktorú zdôvodnil sporom s vládou premiéra Donalda Tuska a obmedzením prístupu k utajovaným skutočnostiam. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Cenckiewicz uviedol, že k rozhodnutiu pristúpil pre kroky vlády, ktoré podľa neho nerešpektujú právoplatné rozhodnutia súdov a zasahujú do fungovania BBN. Zároveň poukázal na to, že mu bolo znemožnené riadne vykonávať funkciu. BBN spadá pod poľského prezidenta.
Jeho rezignácia prichádza po tom, čo Najvyšší správny súd 15. apríla zamietol kasačné sťažnosti kancelárie premiéra vo veci odňatia bezpečnostnej previerky. Súd tak potvrdil predchádzajúce rozhodnutie varšavského správneho súdu, ktorý zrušil odobratie previerky Cenckiewiczovi.
Podľa hovorcu ministra koordinátora tajných služieb Jacka Dobrzyňského však verdikt automaticky neobnovuje prístup k utajovaným informáciám, keďže prebieha kontrolné preverovanie.
Prípad Cenckiewicza je zároveň predmetom vyšetrovania prokuratúry v Lubline, ktorá skúma možné porušenie povinností verejných činiteľov v súvislosti s jeho účasťou na utajenom zasadnutí Rady národnej bezpečnosti v februári. Podľa tajných služieb sa na rokovaní zúčastnil bez platného oprávnenia na prístup k utajovaným skutočnostiam.
Cenckiewicz naopak dlhodobo tvrdí, že o prístup k utajovaným informáciám neprišiel a opiera sa o rozhodnutie správneho súdu. Spor o jeho bezpečnostnú previerku tak zostáva predmetom ďalších konaní.
O jeho ďalšom pôsobení informoval hovorca prezidenta Rafal Leskiewicz. „Pán profesor Slawomir Cenckiewicz bude pôsobiť v Kancelárii prezidenta Poľskej republiky ako predseda Bezpečnostnej a obrannej rady a bude prezidentovi aj radiť v bezpečnostných otázkach,“ uviedol na tlačovej konferencii.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
