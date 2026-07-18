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Šéf klubu CDU/CSU Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom
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Autor TASR
Berlín 18. júla (TASR) - Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. O demisii informoval v liste, do ktorého nahliadli svetové agentúry, píše TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.