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Šéf klubu CDU/CSU Spahn odstupuje po kauze s náhradným materstvom
Spahn a jeho manžel, novinár Daniel Funke, v stredu oznámili, že sa stali rodičmi chlapca, ktorý sa narodil náhradnej matke v USA. „
Autor TASR
Berlín 18. júla (TASR) - Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Jens Spahn oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. O demisii informoval v liste, do ktorého nahliadli svetové agentúry, píše TASR.
„V posledných dňoch som si uvedomil, že moje osobné šťastie spočívajúce v založení rodiny s manželom a v tom, že som sa stal otcom, je nezlučiteľné s mojou politickou funkciou,“ napísal 46-ročný politik v liste, ktorý citovala agentúra AFP.
Spahn a jeho manžel, novinár Daniel Funke, v stredu oznámili, že sa stali rodičmi chlapca, ktorý sa narodil náhradnej matke v USA. „Georg je naše najväčšie šťastie,“ povedal Spahn pre denník Bild.
Strana CDU, ktorej predsedom je spolkový kancelár Friedrich Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa nedávno vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Náhradné materstvo je v Nemecku zakázané, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny. Správa o rozhodnutí Spahna využiť túto službu vyvolala ostrú kritiku aj početné výzvy v rámci CDU, aby odstúpil zo svojej funkcie predsedu poslaneckého klubu. Demisiu od neho podľa zdrojov agentúry DPA požadoval aj kancelár Merz.
Spahn sa v posledných rokoch stal výrazným predstaviteľom pravicového krídla CDU, kde sa zasadzuje najmä za tvrdší postoj k prisťahovalectvu, pripomenula AFP.
„V posledných dňoch som si uvedomil, že moje osobné šťastie spočívajúce v založení rodiny s manželom a v tom, že som sa stal otcom, je nezlučiteľné s mojou politickou funkciou,“ napísal 46-ročný politik v liste, ktorý citovala agentúra AFP.
Spahn a jeho manžel, novinár Daniel Funke, v stredu oznámili, že sa stali rodičmi chlapca, ktorý sa narodil náhradnej matke v USA. „Georg je naše najväčšie šťastie,“ povedal Spahn pre denník Bild.
Strana CDU, ktorej predsedom je spolkový kancelár Friedrich Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa nedávno vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Náhradné materstvo je v Nemecku zakázané, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny. Správa o rozhodnutí Spahna využiť túto službu vyvolala ostrú kritiku aj početné výzvy v rámci CDU, aby odstúpil zo svojej funkcie predsedu poslaneckého klubu. Demisiu od neho podľa zdrojov agentúry DPA požadoval aj kancelár Merz.
Spahn sa v posledných rokoch stal výrazným predstaviteľom pravicového krídla CDU, kde sa zasadzuje najmä za tvrdší postoj k prisťahovalectvu, pripomenula AFP.