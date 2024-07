Šéf Knesetu: ČR je na správnej strane dejín

Praha 11. júla (TASR) - Česko je podľa predsedu izraelského Knesetu Amira Ochanu na správnej strane histórie, keď sa postavilo proti zatykaču Medzinárodného trestného súdu (ICC) na lídrov Izraela. Povedal to vo štvrtok počas návštevy Prahy. Izrael by tiež podľa neho ocenil, ak by ČR presťahovala svoju ambasádu do Jeruzalema, informuje spravodajkyňa TASR.



Ochana do Prahy pricestoval na pozvanie predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej. Tá po spoločnom rokovaní zdôraznila, že októbrový útok je nutné stále si pripomínať, pretože sa podľa nej zdá, že ľudia na brutálny začiatok konfliktu zabúdajú.



"Štát Izrael má plné právo brániť sa proti útokom Hamasu a chrániť svojich občanov. Stojím pevne za Izraelom v jeho boji proti terorizmu. Zároveň je dôležité minimalizovať civilné obete a zaistiť humanitárnu pomoc v Gaze," napísala neskôr na sociálnej sieti X. S Ochanom podľa jej slov rokovali najmä o bezpečnostnej situácii v krajine.



Šéf Knesetu ocenil podporu, ktorú jeho krajine ČR preukazuje napríklad hlasovaniami v OSN, EÚ a v ďalších medzinárodných inštitúciách či vo svojich opakujúcich sa vyjadreniach, kde odsudzuje terorizmus a podporuje právo Izraela na sebaobranu.



Izrael podľa jeho slov čelil v posledných mesiacoch nielen vojne, ale aj bezprecedentnému diplomatickému a právnemu útoku. "Hanebné úmysly Medzinárodného trestného súdu (ICC) vydať zatykač na vodcov štátu Izrael, ktorí bojujú v mene celého slobodného sveta proti radikálnym a vražedným teroristickým organizáciám, sú morálnou hanbou. Česká republika urobila správnu vec, keď sa postavila proti tomuto kroku," povedal Ochana s tým, že Česko podľa jeho slov stojí na správnej strane histórie.



Izrael by podľa neho bol rád, ak by sa ČR pripojilo ku krajinám, ktoré premiestnili svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema.



So šéfom Knesetu sa v Prahe stretol aj predseda Senátu Miloš Vystrčil a popoludní by ho mal na úrade vlády prijať český premiér Petr Fiala.



Proti prijatiu Ochanu sa postavili viaceré české iniciatívy podporujúce Palestínu, podľa ktorých tým predstavitelia ČR vyjadria podporu "izraelským vojnovým zločinom v Gaze a genocíde". Plánujú preto protestovať neďaleko Poslaneckej snemovne na Malostranskom námestí.



Medzinárodná kritika voči vojenskému postupu Izraela v Gaze sa v uplynulých mesiacoch vystupňovala. Podľa údajov Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva zomrelo od začiatku izraelskej ofenzívy v Gaze viac ako 38.000 ľudí. Vojenskú operáciu Izraela v Pásme Gazy podnietil útok Hamasu na izraelské územie v októbri minulého roka, pri ktorom zahynulo viac ako 1000 ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)