Šéf labouristov Keir Starmer ide už po štvrtý raz do domácej izolácie

Londýn 21. júla (TASR) - Keir Starmer, predseda britskej opozičnej Labouristickej strany, je už po štvrtý raz v domácej izolácii po tom, ako malo jedno z jeho detí pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom v stredu stanica Sky News na svojej webovej stránke.



Starmerovo dieťa malo pozitívny test v stredu v čase obeda. Samotný líder labouristov mal ešte v stredu ráno negatívny test a neskôr sa zúčastnil na hodine otázok s premiérom v Dolnej snemovni britského parlamentu.



Po tom, ako sa dozvedel o pozitívnom výsledku jedného zo svojich detí, nastúpil s celou rodinou do domácej izolácie. Starmer potvrdil, že je to už jeho štvrtá izolácia počas pandémie.



Premiér Boris Johnson sa na stredajšiu hodinu otázok pripojil prostredníctvom videokonferencie. Johnson a minister financií Rishi Sunak sú v domácej izolácii od uplynulého víkendu po tom, čo prišli do kontaktu s nakazenou osobou.



Britský minister financií Sajid Javid je takisto v izolácii, pretože mal pozitívny test.