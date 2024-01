Šéf liberálov v EP varuje pred dôsledkami vzostupu krajnej pravice

Brusel 9. januára (TASR) - Popredný spojenec francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v utorok varoval, že Európa sa môže stať neovládateľnou vzhľadom na reálne riziko, že krajne pravicové strany získajú v júnových voľbách do Európskeho parlamentu veľa hlasov.



"Riziko neovládateľnej Európy je celkom reálne, ak sa populistickým stranám podarí mať v Európskom parlamente blokujúcu menšinu," vysvetlil na brífingu v Bruseli Stéphane Séjourné, ktorý v europarlamente vedie liberálno-centristickú skupinu Obnovme Európu (Renew Europe/RE) zahŕňajúcu i poslancov Macronovej strany Obroda.



Séjourné doplnil, že rizikom je aj to, že po eurovoľbách bude zrejme veľmi ťažké vytvoriť v europarlamente väčšinu. Pripomenul, že vzostup populistických a nacionalistických síl badať "takmer všade v Európe".



Agentúra AFP podotkla, že skupina RE je treťou najväčšou politickou silou v Európskom parlamente – za Európskou ľudovou stranou (EPP) a Socialistami a demokratmi (S&D). Tvorí ju 40 politických strán a má 100 poslancov 24 národností.



V reakcii na otázku o nedávnych prieskumoch verejnej mienky, podľa ktorých sa RE umiestnila na štvrtom mieste za krajne pravicovou skupinou Identita a demokracia (ID), Séjourné povedal, že je presvedčený o schopnosti svojej skupiny udržať si tretie miesto a zostať "tvorcom hry" v europarlamente. Spomenul aj cieľ skupiny RE dosiahnuť v eurovoľbách "okolo 90 až 100" volených zástupcov.



Séjourné sa na brífingu vyhol jasnej odpovedi na dohady, že kandidátnu listinu RE by v eurovoľbách mohol viesť Charles Michel, súčasný predsedu Európskej rady, ktorý cez víkend oznámil, že bude kandidátom vo voľbách do Európskeho parlamentu a svoje funkčné obdobie skončí v júli namiesto v novembri. Séjourné na jeho adresu uviedol len to, že Michel bude určite hrať dôležitú úlohu v politickej rodine RE.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať od 6. do 9. júna v 27 členských krajinách EÚ. Viac ako 400 miliónov Európanov bude vtedy hlasovať o zložení europarlamentu, ktorý sa spolu s členskými štátmi podieľa na prijímaní legislatívy.



AFP konštatovala, že v posledných eurovoľbách v máji 2019 sa záujem voličov o hlasovanie mierne zvýšil – priemerná účasť v rámci Únie bola 50,66 percenta.