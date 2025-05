Šéf litovskej diplomacie: Ficova cesta do Moskvy je nepochopiteľná

Vilnius 13. mája (TASR) - Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys kritizoval slovenského premiéra Roberta Fica pre jeho návštevu Moskvy. Uskutočnila sa minulý piatok pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Rozhodnutie slovenského premiéra označil za „úplne nepochopiteľné“. TASR o tom informuje podľa webstránky verejnoprávnej televízie LRT.



„Je poľutovaniahodné, že líder krajiny, ktorá je súčasťou NATO aj Európskej únie, sa rozhodne vycestovať do hlavného mesta štátu, ktorý pácha vojnové zločiny na Ukrajine, vedie agresiu proti svojim susedom, a ide tam niečo oslavovať,“ povedal v televíznej relácii šéf litovskej diplomacie. „Je to pre mňa úplne nepochopiteľné,“ dodal.



Litva spolu s ďalšími pobaltskými štátmi, Estónskom a Lotyšskom, minulý týždeň nepovolila slovenskému vládnemu špeciálu prelet cez svoj vzdušný priestor do ruského hlavného mesta. Slovenská delegácia na čele s premiérom Ficom preto musela do Moskvy letieť obchádzkou.



Slovenský premiér do Moskvy pricestoval ako jediný predstaviteľ členského štátu EÚ. Nezúčastnil sa na slávnostnej vojenskej prehliadke na Červenom námestí a pamiatku padlých si uctil pri Hrobe neznámeho vojaka. Potom absolvoval bilaterálne stretnutia s prezidentmi Číny, Ruska, Brazílie a najvyšším predstaviteľom Vietnamu.



Ficovu cestu do Moskvy kritizovala aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová z Estónska. Uviedla, že Fico stojí na nesprávnej strane dejín, keď sa stretáva so šéfom Kremľa Putinom, na rozkaz ktorého ruské jednotky vo februári 2022 napadli susednú Ukrajinu.