Grossi dúfa, že demilitarizovaná zóna okolo ZAES bude do roku 2022

Rím 2. decembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) chce, aby bola demilitarizovaná zóna okolo Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) zriadená do konca tohto roka. Uviedol to generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi pre taliansky denník La Repubblica v rozhovore, ktorý bol zverejnený v piatok. TASR prevzala správu z britskej spravodajskej stanice Sky News.



ZAES v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Začiatkom marca ju obsadili ruské invázne vojská, no stále v nej pracujú ukrajinskí zamestnanci. Prítomní sú v nej aj medzinárodní experti MAAE. ZAES bola v uplynulom období opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy zo vzniku jadrovej katastrofy, sa Kyjev a Moskva navzájom obviňujú.



"Mojím záväzkom je dospieť k riešeniu čo najskôr. Dúfam, že do konca roka," povedal Grossi. Pre dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani ďalšie stretnutie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Naším cieľom je vyhnúť sa jadrovej havárii a nie vytvoriť vojenskú situáciu, ktorá by uprednostňovala jednu či druhú stranu," dodal šéf MAAE.



Grossi v novembri povedal, že rozhovory s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o vytvorení demilitarizovanej zóny okolo ZAES sú "veľmi komplikované".