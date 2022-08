Šéf MAAE Grossi: Iránsky jadrový program napreduje veľmi rýchlo

New York 2. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v utorok povedal, že iránsky jadrový program napreduje veľmi rýchlo. Dodal, že Teherán by mal byť v tomto ohľade transparentnejší, pretože medzinárodným inšpektorom iba "dobré slová" nestačia. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Pokiaľ ide o jadrový program, dobré slová nestačia. Čo musia urobiť, je byť transparentný a dodržiavať pravidlá a spolupracovať s nami. Sme pripravení a dúfam, že budú aj oni," uviedol Grossi na pôde Organizácie Spojených národov.



Irán má podľa jeho slov veľmi ambiciózny jadrový program, ktorý je potrebné príslušným spôsobom overovať. "(Iránsky jadrový) program napreduje veľmi, veľmi rýchlo a nie len dopredu, ale aj do strán, pretože rastie v ambíciách a kapacite," dodal Grossi.



Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí v pondelok uviedol, že Irán už disponuje technickými možnosti na výrobu atómovej bomby, no nemá v úmysle zostrojiť ju.



Irán už obohacuje urán až na 60 percent, čo je ďaleko nad limitom 3,67 percenta, ktorý bol stanovený v rámci dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Na výrobu jadrovej bomby je potrebný urán obohatený na 90 percent, pripomína Reuters.



Jadrovú dohodu uzavreli s Iránom Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Spojené štáty, čo zmiernilo tvrdé ekonomické sankcie voči Teheránu výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít.



V roku 2018 od nej odstúpili USA na základe rozhodnutia vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Jeho vláda obnovila sankcie voči Teheránu, ktorý následne prestal plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska začali koncom vlaňajšieho novembra s Teheránom rozhovory o obnovení jadrovej dohody. V marci však boli rokovania prerušené.