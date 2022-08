Záporožská atómová elektráreň je úplne bez kontroly, upozornil Grossi

Viedeň 3. augusta (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v noci na stredu upozornil, že najväčšia atómová elektráreň na Ukrajine je "úplne bez kontroly". Zároveň vyzval Rusko a Ukrajinu, aby povolili odborníkom elektráreň prezrieť s cieľom stabilizovať situáciu a vyhnúť sa tak nukleárnej katastrofe. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Grossi uviedol, že situácia v Záporožskej atómovej elektrárni v meste Enerhodar na juhovýchode Ukrajiny je každým dňom nebezpečnejšia. Ruské jednotky sa elektrárne zmocnili v marci, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



"V elektrárni boli porušené všetky princípy atómovej bezpečnosti," vyhlásil Grossi. Zároveň vymenoval niekoľko konkrétnych príkladov porušenia bezpečnostných pravidiel a dodal, že ide o miesto, "kde stále prebieha aktívna vojna".



Grossi tiež uviedol, že bola prerušená dodávka príslušenstva a náhradných dielov, tak si nie je istý, či má elektráreň dostatok potrebných zásob. MAAE podľa neho musí skontrolovať aj správne zabezpečenie jadrového materiálu.



"Ak si všetko spojíte dokopy, dostanete zoznam vecí, ktoré by sa v žiadnej atómovej elektrárni nikdy nemali stať. Preto od začiatku nástojím na tom, že elektráreň musíme navštíviť, aby sme vyhodnotili jej zabezpečenie, opravy a potrebnú pomoc rovnako, ako sme urobili v Černobyle," povedal Grossi.



Záporožská atómová elektráreň je so šiestimi blokmi a celkovým inštalovaným výkonom 6000 megawattov najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. MAAE ešte v júni uviedla, že do elektrárne plánuje vyslať delegáciu odborníkov. Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Enerhoatom to kritizovala s tým, že takúto návštevu "nepozvala".