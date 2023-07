Šéf MAAE: Inšpektori preskúmali niektoré časti Záporožskej elektrárne

Tokio 7. júla (TASR) — Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) napreduje pri inšpekcii niektorých častí Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na Ukrajine, kde majú byť umiestnené výbušniny. Podľa agentúry AFP to v piatok povedal v Tokiu šéf MAAE Rafael Grossi.



"Domnievam sa, že napredujeme," uviedol Grossi. Dodal, že inšpektori dokončili prehliadky chladiacich nádrží a ďalších miest. Stále však nezískali prístup na strechu elektrárne, kde boli podľa ukrajinských predstaviteľov umiestnené výbušniny. "Som si istý, že toto povolenie dostaneme. Toto je bojová zóna, je to aktívna vojnová zóna, takže niekedy môže trvať deň alebo dva, kým získate povolenia," konštatoval Grossi.



Ukrajinská armáda v utorok varovala pred "možnou prípravou provokácie v areáli ZAES", ktorá je v súčasnosti pod kontrolou ruských jednotiek. Tvrdí, že na strechu tretieho a štvrtého reaktorového bloku Rusi umiestnili predmety podobné výbušným zariadeniam, ktorých odpálenie nemá bloky poškodiť, ale vytvoriť falošný obraz ostreľovania z ukrajinskej strany.



Obavy o bezpečnosť tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe pretrvávajú od začiatku ruskej invázie, zvýšili sa však začiatkom júna po zničení Kachovskej priehrady, zdroja vody na chladenie jej reaktorov.



Grossi tento týždeň uviedol, že MAAE požiadala o prístup na strechu dvoch reaktorov, ako aj do častí turbínových hál a k chladiacim systémom.