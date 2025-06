Šéf MAAE očakáva závažné poškodenie zariadenia Fordó po bombardovaní

Viedeň 23. júna (TASR) - Americké bombardovanie v iránskom podzemnom jadrovom závode na obohacovanie uránu Fordó podľa generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho pravdepodobne spôsobilo „veľmi závažné“ poškodenie, hoci s určitosťou nedokáže zhodnotiť jeho rozsah. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



„V súčasnosti nikto vrátane MAAE nie je schopný úplne posúdiť škody v podzemnom komplexe Fordó,“ vyhlásil Grossi na mimoriadnom zasadnutí Rady guvernérov MAAE v rakúskej Viedni.



Spojené štáty v nedeľu nad ránom bombardovali iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Natanze a Isfaháne. Ich cieľom bolo zlikvidovať niektoré objekty vrátane továrne na obohacovanie uránu vo Fordó, ktorá je vybudovaná hlboko v podzemí.



„Vzhľadom na použité výbušniny a extrémnu citlivosť uránových centrifúg na vibrácie sa očakáva, že došlo k veľmi závažnému poškodeniu,“ dodal Grossi.



MAAE nedokáže vykonávať svoje inšpekcie v iránskych jadrových zariadeniach od 13. júna, kedy Izrael začal s vojenskými náletmi. Grossi opakovane požadoval umožniť inšpektorom MAAE návrat do iránskych jadrových zariadení. „Aby sme sa mohli vrátiť k rokovaciemu stolu, umožnite inšpektorom MAAE návrat do iránskych jadrových zariadení a kontrolu zásob uránu v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a to vrátane 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent,“ povedal Grossi.