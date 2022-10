Šéf MAAE odcestoval do Kyjeva, bude hovoriť o záporožskej elektrárni

Viedeň 5. októbra (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu na Twitteri oznámil, že je na ceste do Kyjeva, kde bude diskutovať o vytvorení bezpečnostnej zóny okolo ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES).



Uviedol to krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nariadil svojej vláde prevziať kontrolu nad touto elektrárňou, informuje agentúra AFP.



"Sme na ceste do Kyjeva na dôležité stretnutia," napísal Grossi v príspevku na Twitteri. Dodal, že potreba vytvorenia ochrannej zóny okolo elektrárne je "dôležitejšia než kedykoľvek predtým".



MAAE ešte v utorok informovala, že Grossi navštívi tento týždeň Kyjev aj Moskvu, kde bude pokračovať v rozhovoroch o zaistení bezpečnosti v okolí záporožskej elektrárne.



Záporožskú jadrovú elektráreň a jej okolie vrátane neďalekého mesta Enerhodar okupujú od marca ruské invázne sily, pracuje tam však ukrajinský personál. Počas vojny sa opakovane dostala pod delostreleckú paľbu, z ktorej sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňovali. Tieto udalosti vyvolali obavy z možnej jadrovej katastrofy.