Šéf MAAE oznámil rozsiahle škody na iránskom jadrovom zariadení

Tel Aviv 13. júna (TASR) - Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v piatok informoval izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, že nukleárne zariadenie v meste Natanz utrpelo „závažné škody“ počas rozsiahlych izraelských útokov, uviedol hovorca prezidenta. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Izrael cielil svoje útoky na vyše 100 oblastí v Iráne a použil na to približne 200 stíhačiek, uviedol hovorca izraelskej armády. Hlavnými cieľmi sa stali jadrová infraštruktúra a vysokopostavený velitelia a vedci. Iránske jadrové úrady ozrejmili, že úder na závod Natanz nemal za následok žiadnu jadrovú kontamináciu či únik látok. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) potvrdila, že nedošlo k zvýšeniu radiácie v tejto lokalite.



Generálny riaditeľ vo vyhlásení na zasadnutí Rady guvernérov MAAE uviedol, že druhé zariadenie na obohacovanie uránu v Iráne - Fordow, nebolo zasiahnuté a nedošlo ani k zásahu ďalších jadrových podnikov v Isfaháne. Odvolával sa pritom na iránske úrady a podotkol, že je ochotný odcestovať do krajiny, aby zhodnotil situáciu.



„Vyzývam všetky strany, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zabránili ďalšej eskalácii. Opätovne zdôrazňujem, že akékoľvek vojenské kroky, ohrozujúce bezpečnosť jadrových zariadení, budú mať vážne dôsledky pre obyvateľov Iránu, región, no aj mimo neho," uviedol Grossi vo vyhlásení.



„Príslušným orgánom som naznačil, že som pripravený čo najskôr vycestovať, aby som posúdil situáciu a zaistil bezpečnosť, ochranu a (dodržiavanie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní) v Iráne,“ povedal.



Grossi nepriblížil rozsah škôd v Natanze a nešpecifikoval ani to, ktoré časti zariadenia utrpeli škody. Komplex sa skladá z rozsiahleho podzemného závodu na obohacovanie uránu a menšej nadzemnej časti. Irán v závode obohacuje urán na 60 percent, no produkuje ho tam len v menšom množstve. Na výrobu jadrovej zbrane je potrebné 90-percentné obohatenie.



Zariadenie Fordow, ktoré sa nachádza hlboko pod zemou, vyrába viac materiálu a podľa vojenských expertov by bolo pre Izrael náročné zničiť ho bombardovaním.



„Napriek súčasným vojenským operáciám a zvýšenému napätiu je jasné, že jedinou udržateľnou cestou vpred - pre Irán, Izrael, celý región a medzinárodné spoločenstvo - je cesta založená na dialógu a diplomacii s cieľom zaistiť mier, stabilitu a spoluprácu,“ dodal Grossi.