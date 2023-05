Grossi predstavil odporúčania na zaistenie bezpečnosti ZAES

New York 31. mája (TASR) - Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v noci na stredu predstavil na stretnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku odporúčania na zaistenie bezpečnosti ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), ktorú okupujú ruské sily. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nemalo by dochádzať k útokom či na elektráreň, alebo z jej areálu. Cieľom útokov nesmú byť najmä reaktory, sklady použitého paliva, ďalšia kritická infraštruktúra a zamestnanci elektrárne," vyhlásil Grossi.



Šéf MAAE vyzval Kyjev aj Moskvu, aby tieto odporúčania dodržiavali a vyhli sa tak riziku uniknutia rádioaktívneho materiálu. V okolí ZAES totiž často dochádzalo k streľbe, čo vyvolávalo obavy z možnej jadrovej katastrofy.



ZAES by podľa Grossiho nemala slúžiť ako vojenská základňa či sklad vojenského vybavenia, ako sú napríklad tanky a iné ťažké zbrane. Šéf MAAE tiež vyzval na zaistenie externého zdroja energie pre elektráreň a dodal, že ZAES by mala byť ochránená pred prípadnou sabotážou.



Ruské sily obsadili túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu. Jej šesť reaktorov je už niekoľko mesiacov odstavených. Elektráreň však na prevádzku kľúčových chladiacich systémov a ďalších bezpečnostných prvkov stále potrebuje elektrickú energiu i kvalifikovaný personál.