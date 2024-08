Grossi pricestoval na inšpekciu Kurskej jadrovej elektrárne

Kurčatov/Moskva 27. augusta (TASR) — Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi pricestoval v utorok s tímom odborníkov do ruského mesta Kurčatov, kde sa nachádza Kurská jadrová elektráreň. Informovala o tom agentúra TASS.



Grossi pred cestou uviedol, že si chce urobiť obraz o situácii v elektrárni ležiacej v Kurskej oblasti neďaleko frontovej línie. Vzhľadom na boje medzi ruskými a ukrajinskými silami v jej blízkosti ju označil za "vážnu". MAAE podľa neho môže posúdiť bezpečnosť elektrárne len vtedy, ak bude mať možnosť nezávisle zhodnotiť, čo sa tam deje.



Ukrajinské sily začali 6. augusta nečakaný vpád do Kurskej oblasti. Odvtedy prenikli do vzdialenosti asi 30 kilometrov od Kurskej jadrovej elektrárne, jednej zo štyroch najväčších v Rusku.



Rusko minulý týždeň informovalo MAAE, že Ukrajina sa v noci na 22. augusta pokúsila na elektráreň zaútočiť dronom. Ten bol zostrelený a nájdený neďaleko skladu vyhoreného jadrového paliva. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová to označila za akt jadrového terorizmu, ktorý si vyžaduje okamžitú reakciu MAAE.