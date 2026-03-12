< sekcia Zahraničie
Šéf MAAE rokoval s Rosatomom o nešírení jadrových zbraní
Grossi sa s Likačevom stretol pred plánovanými schôdzkami s ruskými predstaviteľmi.
Autor TASR
Moskva 12. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi diskutoval vo štvrtok s riaditeľom ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom Alexejom Likačevom o snahe zabrániť šíreniu jadrových zbraní. Grossi sa s Likačevom stretol pred plánovanými schôdzkami s ruskými predstaviteľmi, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.
„Predseda štátnej spoločnosti (Rosatom) Alexej Likačev a generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi diskutovali o strategických otázkach týkajúcich sa presadzovania nešírenia jadrových zbraní a rozvoja jadrovej energetiky vo svete,“ uviedol Rosatom. Vyhlásenie neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti.
Grossi sa v piatok plánuje stretnúť s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, uviedla TASS.
Vo februári vypršala platnosť dohody New START medzi USA a Ruskou federáciou, ktorá obmedzovala počet ich jadrových hlavíc na 1550 kusov na každej strane. Moskva prisľúbila, že si zachová „zodpovedný“ prístup a bude naďalej dodržiavať obmedzenia stanovené pre svoj jadrový arzenál.
