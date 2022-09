Grossi: V Záporožskej jadrovej elektrárni som videl, čo som potreboval

Záporožie 1. septembra (TASR) - Šéf Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok uviedol, že dozorná agentúra OSN "ostáva" po štvrtkovej návšteve v Záporožskej atómovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Grossi vo štvrtok viedol tím inšpektorov, ktorý navštívil záporožskú elektráreň, ktorej ostreľovanie v posledných týždňoch vyvolalo obavy.



"Dnes sme dosiahli niečo veľmi dôležité, a to že MAAE tu zostáva. Nech svet vie, že MAAE ostáva v Záporoží," uviedol Grossi vo videu, ktoré zverejnili ruské médiá. Šéf MAAE pritom v stredu navrhol zriadenie stálej misie MAAE na Ukrajine, ktorá by monitorovala ZAES.



"Myslím si, že počas týchto pár hodín sme boli schopní toho dať dokopy veľa - veľa informácií. Dôležité veci, ktoré som potreboval vidieť, som videl," uviedol Grossi pre ruské médiá, ktoré sprevádzali inšpekčný tím MAAE v ZAES.



Grossi ďalej poukázal na "oddanú prácu" zamestnancov a manažérov elektrárne, ktorí vykonávajú svoje profesie "aj napriek veľmi zložitým okolnostiam".



Šéf MAAE neuviedol koľko členov jeho tímu a na ako dlho v elektrárni ostanú, píše AFP. Podľa reportérov agentúry Reuters zo Záporožskej jadrovej elektrárne vo štvrtok odišlo niekoľko členov inšpekčného tímu MAAE po tom, čo v elektrárni strávili niekoľko hodín. Agentúra Interfax uviedla, že areál elektrárne opustili štyri z deviatich vozidiel patriacich inšpekčnej delegácii.



Ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom elektrárne, neskôr uviedla, že z elektrárne odišiel okrem iných aj Grossi. Podľa Enerhoatomu ostanú v jadrovej elektrárni pravdepodobne do 3. septembra piati predstavitelia MAAE, píše Reuters.



Inšpektori MAAE dorazili vo štvrtok do Ruskom kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. Medzinárodní experti by mali v elektrárni podľa Grossiho zostať "niekoľko dní" a následne vydať správu o svojich zisteniach.