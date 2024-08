Šéf MAAE vyzval na zdržanlivosť v okolí Kurskej jadrovej elektrárne

Viedeň 9. augusta (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v piatok v súvislosti s bojmi v Kurskej oblasti, kde sa nachádza jadrová elektráreň, vyzval Rusko a Ukrajinu, aby zachovali "maximálnu zdržanlivosť a zabránili tak jadrovej havárii s možnými vážnymi rádiologickými následkami". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Grossi vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej internetovej stránke MAAE oznámil, že je osobne v kontakte s príslušnými orgánmi oboch krajín a naďalej sa bude situáciou zaoberať.



Šéf MAAE zdôraznil zásady, ktoré majú pomôcť zaistiť jadrovú bezpečnosť a ochranu. Uviedol, že zásady boli stanovené pre ukrajinskú Záporožskú jadrovú elektráreň ale sú rovnako uplatniteľné aj v tejto situácii. "Medzi ne patrí okrem iného nevyhnutnosť zabezpečiť fyzickú integritu jadrovej elektrárne. To platí bez ohľadu na to, kde sa jadrová elektráreň nachádza," vyhlásil šéf MAAE.



Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v piatok vyhlásilo v bojmi zmietanej Kurskej oblasti stav mimoriadnej situácie na federálnej úrovni. To znamená, že namiesto oblastných tam môžu zasiahnuť aj federálne úrady a zložky.



Ozbrojené skupiny podporované ťažkou technikou prenikli z Ukrajiny do ruského pohraničia ešte v utorok ráno. Prokyjevské sily do bojov, ktoré pokračujú na ruskom území už štvrtý deň, podľa Moskvy nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky.