Šéf MAAE žiada osobitný štatút pre Záporožskú jadrovú elektráreň
Autor TASR
Manila 25. novembra (TASR) — Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) na Ukrajine bude v prípade dosiahnutia mierovej dohody s Ruskom potrebovať „osobitný štatút“. Nevyhnutná je tiež dohoda o spolupráci medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v utorok generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Bez ohľadu na to, na ktorej strane línie sa nakoniec ocitne, bude musieť existovať dohoda o spolupráci alebo aspoň atmosféra spolupráce,“ povedal Grossi. Bez mieru podľa neho hrozí, že dôjde k jadrovej havárii.
„Kým sa vojna neskončí, kým nenastane prímerie alebo kým nestíchnu zbrane, vždy existuje možnosť, že sa stane niečo veľmi, veľmi zlé,“ konštatoval šéf MAAE. „Žiadny operátor nemôže prevádzkovať jadrovú elektráreň, keď na druhej strane rieky leží krajina, ktorá tomu bráni a môže proti tomu podniknúť kroky,“ dodal.
Ruské jednotky obsadili jadrovú elektráreň, ktorá je so šiestimi reaktormi najväčšou v Európe, v prvých týždňoch po rozsiahlej invázii spustenej 24. februára 2022. V súčasnosti nevyrába elektrinu a reaktory sú v stave takzvanej studenej odstávky.
Rusko i Ukrajina sa opakovane obviňujú z vojenských akcií, ktoré ohrozujú bezpečnosť elektrárne. MAAE má na mieste svoj tím, ktorý monitoruje situáciu.
