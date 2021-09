Šéf MI5: Nástup Talibanu môže podnietiť teroristické útoky voči Západu

Londýn 10. septembra (TASR) – Skutočnosť, že sa vlády v Afganistane ujalo militantné fundamentalistické hnutie Taliban, môže podnietiť novú vlnu teroristických útokov v západných krajinách. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ britskej kontrarozviedky MI5 Ken McCallum, ktorého citovala agentúra AP.



Uchopenie moci Talibanom, pád medzinárodne uznanej afganskej vlády a stiahnutie medzinárodných jednotiek z Afganistanu by mohli podľa šéfa MI5 zvýšiť aj úroveň ohrozenia Spojeného kráľovstva.



Víťazstvo islamských radikálov v Afganistane povzbudí morálku teroristov, ktorí by časom mohli opäť začať plánovať veľké útoky voči Západu, aké kedysi podnikala al-Káida.



„Úroveň teroristickej hrozby sa nezmení počas jedinej noci v zmysle cieleného plánovania útokov, (budovania) výcvikových táborov alebo infraštruktúry... Ale čo sa počas jedinej noci môže stať, je povzbudenie morálky extrémistov tu (v Británii) alebo v iných krajinách," povedal Ken McCallum v rozhovore, ktorý poskytol stanici BBC Radio 4 v predvečer 20. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001.



Po najnovších udalostiach v Afganistane je preto podľa neho namieste ostražitosť, keďže teroristi povzbudení úspechom Talibanu by sa mohli preskupiť a opäť začať pripravovať dobre naplánované a sofistikované útoky.



Podľa šéfa MI5 Británia za posledné štyri roky zmarila 31 pripravovaných teroristických útokov, za ktorými stáli prevažne islamskí, ale v niektorých prípadoch aj pravicoví extrémisti. Išlo však prevažne o menšie a málo prepracované plány útokov, ktoré boli často dielom jednotlivcov inšpirovaných ideológiou džihádistickej organizácie Islamský štát.



Radikálni islamisti za posledné dve desaťročia podnikli v Británii viacero smrtiacich útokov. Najviac obetí si vyžiadali samovražedné útoky na londýnsky dopravný systém zo 7. júla 2005, pri ktorých zahynulo 52 ľudí.