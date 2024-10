Šéf MI5 vyjadril obavy z rastúcej hrozby terorizmu

Londýn 8. septembra (TASR) - Ruská vojenská spravodajská služba (GRU) sa snaží vyvolať chaos v Británii a Európe, uviedol v utorok šéf britskej kontrarozviedky MI5 Ken McCallum. Obavy spôsobuje aj rastúca hrozba islamistickej organizácie al-Káida a teroristickej skupiny Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom GRU je "vyvolať chaos v britských a európskych uliciach. Boli sme svedkami podpaľačstva, sabotáží a ďalších vecí. Nebezpečné aktivity vykonávajú s čoraz väčšou bezohľadnosťou," povedal šéf McCallum bez uvedenia ďalších podrobností.



Počet vyšetrovaní štátnych hrozieb sa v minulom roku zvýšil o 48 percent, uviedol McCallum. Podľa jeho slov to súvisí s aktivitami Ruska a Iránu. McCallum uviedol, že od marca 2017 kontrarozviedka MI5 spolu s britskou políciou prekazili 43 sprisahaní v pokročilom štádiu plánovania.



Šéf MI5 vyjadril znepokojenie zo zhoršujúcej sa teroristickej hrozby zo strany al-Káidy, ktorá sa snaží využiť konflikt na Blízkom východ, a IS, ktorý obnovil snahy o šírenie terorizmu. McCallum sa odvolal na marcový útok IS na koncertnú sálu Crocus v Krasnogorsku v moskovskej oblasti, pri ktorom zahynulo najmenej 139 ľudí. Podľa jeho slov sa však konflikt na Blízkom východe zatiaľ vo väčšom rozsahu nepremietol do militantného násilia v Británii.



Z celkového počtu ľudí vyšetrovaných pre podieľanie sa na teroristických aktivitách tvorili až 13 percent osoby mladšie ako 18 rokov. Ide o trojnásobný nárast za uplynulé tri roky, ozrejmil McCallum. Zvyšok prejavu venoval hrozbám z Ruska a Iránu.



MI5 od januára 2022 reagovala spolu s políciou na 20 Iránom podporovaných sprisahaní, ktoré predstavovali potenciálne smrteľné hrozby pre občanov a obyvateľov Spojeného kráľovstva, dodal šéf rozviedky.