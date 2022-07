Šéf MI6: Rusku „dôjde para“ a Ukrajina dostane šancu zaútočiť

Washington/Kyjev 21. júla (TASR) - Ruská armáda si zrejme v nasledujúcich týždňoch urobí v bojoch na Ukrajine určitú operačnú prestávku, čo poskytne Kyjevu dôležitú príležitosť útočiť. Vo štvrtok to vyhlásil šéf britskej tajnej služby SIS, známej ako MI6, Richard Moore. Citoval ho portál denníka The Guardian.



"Myslím si, že im (Rusom) dôjde para. Náš odhad je taký, že pre Rusov bude v najbližších niekoľkých týždňoch čoraz ťažšie dopĺňať ľudskú silu," uviedol Moore na konferencii mimovládnej organizácie Aspen Security Forum v americkom štáte Colorado, kde mal prvé verejné vystúpenie v zahraničí, odkedy ho v júli 2020 vymenovali za šéfa MI6.



"Musia si urobiť určitú pauzu a to dá Ukrajincov príležitosť vrátiť údery," dodal Moore.