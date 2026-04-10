Šéf mjanmarskej junty Hlain zložil prezidentskú prísahu
Hlain uspel v hlasovaní hornej a dolnej komory parlamentu s obrovským náskokom pred druhým kandidátom.
Autor TASR
Nepjito 10. apríla (TASR) - Šéfa mjanmarskej junty Mina Auna Hlaina, ktorého minulý týždeň parlament zvolil za nového prezidenta, v piatok slávnostne uviedli do funkcie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Budem sa oddane venovať službe Mjanmarskej zväzovej republike,“ povedal Hlain pri svojej prísahe počas inaugurácie do úradu prezidenta.
Hlain uspel v hlasovaní hornej a dolnej komory parlamentu s obrovským náskokom pred druhým kandidátom. Odstúpil z pozície náčelníka ozbrojených síl, aby nastúpil do novej funkcie. Kritika alebo protesty proti voľbám boli zakázané.
Generál Hlain viedol Mjanmarsko od roku 2021, keď pri vojenskom prevrate zvrhol vládu líderky Aun Schan Su Ťij, čo viedlo k občianskej vojne. Junta po piatich rokoch svojho vládnutia dohliadala aj na parlamentné voľby, ktoré sa konali s prísnymi obmedzeniami a koncom januára priniesli jednoznačné víťazstvo pro-vojenským stranám. Kritici preto varujú, že vláda bude len nástrojom armády, ktorá spravovala Mjanmarsko po väčšinu času od získania nezávislosti krajiny v roku 1948.
