Šéf MOL-u potvrdil, že požiar rafinérie nebol spôsobený sabotážou
Autor TASR
Budapešť 9. novembra (TASR) - Požiar v rafinérii v maďarskom meste Százhalombatta z 20. októbra nebol spôsobený sabotážou, ale technologickou chybou. Podľa servera mandiner.hu to vyhlásil generálny riaditeľ ropnej spoločnosti MOL Zsolt Hernádi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V rozhovore poskytnutom spomínanému serveru Hernádi povedal, že na základe vyšetrovania možno vylúčiť vonkajší zásah a predpoklady o sabotáži označil za konšpiračnú teóriu.
Maďarský premiér Viktor Orbán 30. októbra po vypočutí ministra vnútra Sándora Pintéra uviedol, že zatiaľ nevedno, či išlo o nehodu, poruchu alebo vonkajší útok.
Ropná spoločnosť MOL už vtedy vylúčila vonkajší útok, avšak Orbán pripomenul, že rafinéria v Százhalombatte ležiaca 38 kilometrov južne od Budapešti je jedným z piatich najdôležitejších strategických priemyselných závodov Maďarska. Podotkol, že poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski 22. októbra na platforme X vyjadril nádej, že Ukrajincom sa podarí vyhodiť do vzduchu ropovod Družba.
Do vyšetrovania bol nasadený aj Národný vyšetrovací úrad (NNI), ktorý prípad prevzal od Riaditeľstva polície Peštianskej stolice.
Výkonný riaditeľ pre spracovanie surovín, výrobu finálnych produktov a vývoj skupiny MOL Krisztián Pulay po požiari povedal, že k žiadnej explózii v rafinérii nedošlo. MOL pripomenul, že požiar vypukol v závode AV3 ropnej rafinérie Dunai Finomító. Hasiči požiar uhasili. Neboli hlásené žiadne zranenia.
