Šéf moldavskej rozviedky varuje pred destabilizačnými pokusmi Ruska

Kišiňovom 5. marca (TASR) - Šéf moldavskej Informačnej a bezpečnostnej služby Alexandru Musteata v utorok varoval, že Rusko plánuje nové pokusy o zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí Moldavska podnecovaním protestov i ovplyvňovaním nadchádzajúcich prezidentských volieb a bude sa snažiť prekaziť plány Kišiňova vstúpiť do Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Moldavská rozviedka podľa neho prekazila rekordný počet aktivít ruských tajných služieb od roku 2023. V tomto a nasledujúcom roku očakáva ešte viac destabilizačných činností, dodal.



"Ruské spravodajské služby majú v úmysle zasahovať do volebných procesov aj tento rok," uviedol Musteata.



Moldavská tajná služba disponuje informáciami, podľa ktorých sa Rusi pokúšajú "kompromitovať referendum o európskej integrácii, zasahovať do prezidentských volieb, ako aj diskreditovať vládne inštitúcie a politikov, ktorí podporujú vstup Moldavska do Európskej únie".



Vzťahy medzi Moldavskom a Ruskom sa rozpadli po tom, čo sa vláda v Kišiňove začala orientovať proeurópsky a Moskvu obvinila, že sa snaží Moldavsko destabilizovať.



Prozápadná prezidentka tejto bývalej sovietskej krajiny Maia Sanduová odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a Moldavsko sa snaží o vstup do EÚ aj Severoatlantickej aliancie.



Moskva popiera obvinenia zo zasahovania a tvrdí, že Sanduová podnecuje protiruské postoje v krajine, ktorá leží medzi Ukrajinou a Rumunskom.



Musteata tiež povedal, že Rusko sa snažilo zasahovať aj do miestnych volieb v Moldavsku, ktoré prebehli vlani v novembri. Moskva, ktorá to popiera, sa podľa neho bude snažiť ovplyvňovať prezidentské voľby podporovaním proruských politikov a politických strán.



Varoval, že Rusko s veľkou pravdepodobnosťou vyprovokuje v Moldavsku protesty v marci a v apríli a vyvolá separatistické nálady, predovšetkým na východe a juhu krajiny.



Vo februári požiadalo proruské vedenie moldavského regiónu Gaugazsko Moskvu o podporu a na zachovanie úzkych vzťahov. Odštiepenecký región Podnestersko v rovnakom mesiaci požiadal Rusko o ochranu pred tlakom Moldavska.



Samozvaná Podnesterská republika, ktorú ovládajú proruskí separatisti, sa nachádza na juhozápade Moldavska pri hraniciach s Ukrajinou.