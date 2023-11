Šéf Mosad rokoval v Katare aj s riaditeľom americkej CIA

Dauha 28. novembra (TASR) - Šéf izraelskej rozviedky Mosad David Barnea zavítal do katarskej metropoly Dauha, aby tam rokoval s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Billom Burnsom a zástupcami vedenia Kataru, ktorý je sprostredkovateľom pri dohadovaní prímeria vo vojne odohrávajúcej sa v Pásme Gazy. Informoval v utorok denník The Times of Israel (TOI).



Barneova návšteva v Katare sa koná po tom, ako sa Izrael a palestínske hnutie Hamas dohodli na dvojdňovom predĺžení dočasného prímeria, čo povedie k prepusteniu ďalších najmenej 20 rukojemníkov zavlečených 7. októbra z juhu Izraela do Pásma Gazy. Ich oslobodenie sa očakáva v utorok večer. TOI pripomenul, že pôjde o prepustenie piatej skupiny izraelských rukojemníkov.



Hamas nateraz oslobodil 51 Izraelčanov a 19 cudzincov pracujúcich v Izraeli, ktorých zadržiaval ako rukojemníkov, doplnil TOI s tým, že výmenou za to sa z izraelských väzníc na slobodu dostalo 150 palestínskych tzv. bezpečnostných väzňov.



Izrael sa domnieva, že ozbrojené skupiny zadržiavali až 93 žien a detí, s výnimkou piatich vojačiek.



Nasledujúce dva dni prímeria považuje izraelské vedenie za rozhodujúce pre to, aby Hamas rozšíril dohodu o prímerí tak, aby sa prepustenie týkalo celej skupiny týchto rukojemníkov.



Druhým dôvodom Barneovej cesty do Kataru je položiť základy pre budúce výmeny, ktoré by mohli zahŕňať tých rukojemníkov, na ktorých sa súčasná dohoda nevzťahovala, teda aj na mužov a možno i na vojakov, dodal TOI.



Súčasťou dohody o prímerí je totiž aj súhlas Izraela s prepustením 30 palestínskych väzňov a predĺžením prímeria o 24 hodín za každých desať prepustených izraelských rukojemníkov.



TOI dodal, že ide o už tretiu Barneovu cestu do Kataru od vypuknutia vojny v Pásme Gazy. Barnea okrem toho v Izraeli prijal aj delegáciu z Kataru, ktorý je sprostredkovateľom medzi stranami vojnového konfliktu.