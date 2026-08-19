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Šéf Mosadu rokoval so sýrskym ministrom o prítomnosti Turecka
Turecko bolo prvým štátom s prevažne moslimským obyvateľstvom, ktorý uznal Izrael.
Autor TASR
Tel Aviv/Damask 19. augusta (TASR) - Šéf izraelskej tajnej služby Mosad Roman Gofman minulý týždeň telefonoval so sýrskym ministrom zahraničných vecí Asadom Šajbáním o vojenskej prítomnosti Turecka v Sýrii. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Podľa nej ide o jeden z kontaktov na najvyššej úrovni medzi Izraelom a novou sýrskou vládou.
Telefonát sa podľa zdrojov uskutočnil v piatok (14. augusta). Izrael následne v utorok podnikol na Sýriu útoky a obvinil ju, že porušila dohodu súhlasom s umiestnením tureckých vojakov na základni na severozápade krajiny.
Izrael od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 vykonal stovky náletov v Sýrii, utorkové útoky sa však odohrali ďaleko od ním deklarovanej bezpečnostnej zóny na juhu susednej krajiny.
Turecko bolo prvým štátom s prevažne moslimským obyvateľstvom, ktorý uznal Izrael. Ten má však napäté vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má korene v politickom islame a ktorý ostro odsudzuje Izrael, najmä za ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy.
Kancelária izraelského premiéra, ktorá spravidla vybavuje novinárske otázky týkajúce sa Mosadu, sa k telefonátu medzi Gofmanom a Šajbáním bezprostredne nevyjadrila - rovnako ako hovorca sýrskeho ministra.
Telefonát sa podľa zdrojov uskutočnil v piatok (14. augusta). Izrael následne v utorok podnikol na Sýriu útoky a obvinil ju, že porušila dohodu súhlasom s umiestnením tureckých vojakov na základni na severozápade krajiny.
Izrael od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 vykonal stovky náletov v Sýrii, utorkové útoky sa však odohrali ďaleko od ním deklarovanej bezpečnostnej zóny na juhu susednej krajiny.
Turecko bolo prvým štátom s prevažne moslimským obyvateľstvom, ktorý uznal Izrael. Ten má však napäté vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má korene v politickom islame a ktorý ostro odsudzuje Izrael, najmä za ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy.
Kancelária izraelského premiéra, ktorá spravidla vybavuje novinárske otázky týkajúce sa Mosadu, sa k telefonátu medzi Gofmanom a Šajbáním bezprostredne nevyjadrila - rovnako ako hovorca sýrskeho ministra.