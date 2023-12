Šéf Mosadu údajne dostal mandát vyjednávať o prepustení rukojemníkov

Tel Aviv/Gaza 18. decembra (TASR) - Zástupcovia izraelskej vlády dali podľa informácií tamojších médií "zelenú" šéfovi izraelskej tajnej služby Mosad, aby rokoval o prepustení ďalších izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



David Barnea tak môže začať pracovať na novej dohode, ktorá by viedla k prepusteniu ďalších osôb zadržiavaných militantmi v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra, uviedla stanica Channel 12.



Šéf Mosadu preto údajne v nadchádzajúcich dňoch opäť odcestuje do Európy, kde bude s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarom Rahmánom Sáním viesť rozhovory o možnej novej dohode s palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Katar, ktorý v konflikte vystupuje ako vyjednávač, si udržiava dobré vzťahy s Hamasom, píše DPA.



Izrael podľa miestnych médií v záujme takejto dohody zvažuje dokonca aj prepustenie palestínskych väzňov obvinených zo zabitia Izraelčanov, čo izraelská vláda predtým odmietala.



Hamas by však výmenou za prepustenie mužov a predovšetkým príslušníkov armády, ktorých ešte zadržiava v Pásme Gazy, mohol žiadať vyššiu cenu, ako to bolo v prípade už medzičasom prepustených žien a detí, konštatuje agentúra.



Ako dodáva, doposiaľ nie je jasné, či k takejto dohode skutočne dôjde. Hamas je podľa vlastných vyjadrení ochotný rokovať, až keď Izrael ukončí svoje bojové operácie v Gaze. Izraelská vláda sa naopak snaží dosiahnuť prepustenie všetkých rukojemníkov aj za pomoci "pretrvávajúceho vojenského tlaku" na palestínskych militantov.



Koncom novembra sa Izrael s Hamasom po vyjednávaní zo strany Kataru, Egypta a USA prvýkrát dohodli na prímerí. Hamas vtedy postupne prepustil 105 rukojemníkov, kým Izrael výmenou za to pustil na slobodu 240 palestínskych väzňov.



Podľa odhadov Izraela zostáva v Pásme Gazy naďalej zhruba 110 ľudí odvlečených z izraelského územia. Hamas okrem toho doposiaľ nevydal telá tých rukojemníkov, ktorí prišli o život, uzatvára DPA.