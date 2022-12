Šéf Mosadu varuje pred prehlbovaním partnerstva Moskvy a Teheránu

Jeruzalem 23. decembra (TASR) - Irán sa snaží zvýšiť dodávky moderných zbraní do Ruska, uviedol vo štvrtok šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP, odvolávajúcej sa na miestne médiá.



"Varujeme pred budúcimi zámermi Iránu, ktorý sa snaží utajiť, prehĺbiť a zvýšiť dodávky moderných zbraní do Ruska, rozšíriť projekt obohacovania uránu a zintenzívniť útoky proti spriateleným moslimským krajinám v regióne," povedal Barnea.



Koncom októbra izraelský prezident Jicchak Herzog oznámil, že s Washingtonom zdieľa informácie s cieľom potvrdiť, či Irán dodáva Rusku drony útočiace na Ukrajine.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby 9. decembra označil vojenské partnerstvo Teheránu a Moskvy za "škodlivé" pre Ukrajinu, susedov Iránu a svet. Teherán v novembri priznal, že do Ruska poslal bezpilotné lietadlá, ale trvá na tom, že boli dodané ešte pred ruskou februárovou inváziou na Ukrajinu.



Britský Úrad pre zahraničné veci a medzinárodný rozvoj (FCDO) uviedol, že Iránom vyrábané bezpilotné lietadlá dodávané Rusku zohrali "ústrednú úlohu" v útokoch na civilné ciele na Ukrajine.



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly minulý týždeň povedal, že režim v Teheráne, ktorý posledné mesiace čelí vlne civilných protestov, uzatvára "špinavé dohody" s Moskvou "v zúfalej snahe prežiť".



Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu uviedlo, že nebude "od nikoho žiadať povolenie" na rozšírenie vzťahov s Ruskom. "Spolupráca medzi Iránom a Ruskom v rôznych oblastiach vrátane obrany sa rozširuje v rámci spoločných záujmov a nie je namierená proti žiadnej tretej krajine," dodal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání.