Šéf Mosadu vyzdvihol operácie proti Iránu a Hizballáhu
Vyhlásil, že Izrael je naďalej pripravený reagovať na akúkoľvek hrozbu.
Autor TASR
Tel Aviv 28. apríla (TASR) - Šéf izraelskej spravodajskej služby Mosad David Barnea pochválil „prelomové“ operácie tejto tajnej služby vo vojne proti Iránu a militantnému hnutiu Hizballáh. Mosad získaval podľa Barnea informácie „priamo zo srdca tajomstiev nepriateľa“. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„V operáciách proti Iránu a Hizballáhu sme pracovali bok po boku s IDF (izraelskými obrannými silami), a to v defenzíve, ako aj v ofenzíve,“ povedal Barnea.
Prejav, ktorý bol zverejnený v utorok, predniesol v pondelok počas slávnostnej ceremónie v ústredí Mosadu.
„Získali sme strategické a taktické spravodajské informácie zo srdca tajomstiev nepriateľa,“ dodal Barnea. Izraelská spravodajská služba podľa jeho slov preukázala „nové, prelomové operačné schopnosti v cieľových krajinách“.
Šéf Mosadu zároveň poznamenal, že agentúra spolu s izraelskou armádou zmenili „strategické postavenie“ krajiny a upevnili jej silu. Vyhlásil, že Izrael je naďalej pripravený reagovať na akúkoľvek hrozbu.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii na tieto údery začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Hoci konflikt pozastavilo dohodnuté prímerie, rokovania medzi USA a Iránom o trvalom mieri uviazli.
Do vojny bol 2. marca vtiahnutý aj Libanon, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Prímerie medzi týmito krajinami predĺžili do polovice mája. Aj keď sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas tohto obdobia výrazne znížil, obe strany v útokoch pokračujú a z porušovania prímeria sa vzájomne obviňujú.
„V operáciách proti Iránu a Hizballáhu sme pracovali bok po boku s IDF (izraelskými obrannými silami), a to v defenzíve, ako aj v ofenzíve,“ povedal Barnea.
Prejav, ktorý bol zverejnený v utorok, predniesol v pondelok počas slávnostnej ceremónie v ústredí Mosadu.
„Získali sme strategické a taktické spravodajské informácie zo srdca tajomstiev nepriateľa,“ dodal Barnea. Izraelská spravodajská služba podľa jeho slov preukázala „nové, prelomové operačné schopnosti v cieľových krajinách“.
Šéf Mosadu zároveň poznamenal, že agentúra spolu s izraelskou armádou zmenili „strategické postavenie“ krajiny a upevnili jej silu. Vyhlásil, že Izrael je naďalej pripravený reagovať na akúkoľvek hrozbu.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii na tieto údery začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Hoci konflikt pozastavilo dohodnuté prímerie, rokovania medzi USA a Iránom o trvalom mieri uviazli.
Do vojny bol 2. marca vtiahnutý aj Libanon, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Prímerie medzi týmito krajinami predĺžili do polovice mája. Aj keď sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas tohto obdobia výrazne znížil, obe strany v útokoch pokračujú a z porušovania prímeria sa vzájomne obviňujú.