Šéf MSC: Spor o Grónsko je cirkus a podkopáva snahy o mier na Ukrajine
Trumpove ambície získať autonómne územie Dánska dominovali Svetovému ekonomickému fóru vo švajčiarskom Davose, kde sa zvyčajne diskutuje o rôznych globálnych témach.
Autor TASR
Berlín 23. januára (TASR) - Predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Wolfgang Ischinger označil pretrvávajúci spor ohľadom plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko za „cirkus“. Podľa neho by bolo lepšie energiu vynaloženú na tento konflikt využiť na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, informuje TASR podľa správy DPA.
„Všetko, čo môžem povedať, je: nevyužitá príležitosť... Z Davosu sme mali vyslať signál ruskej strane, že táto vojna musí konečne skončiť,“ povedal Ischinger. Spor medzi západnými spojencami o Grónsko označil za úplne zbytočný a škodlivý.
Trump v stredu vo švajčiarskom Davose vylúčil, že by USA získali Grónsko silou, o čom predtým opakovane hovoril. Zároveň ustúpil od hrozieb uvaliť clá na osem európskych členských krajín NATO, ktoré jeho plán odmietli.
Americký prezident po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu, bližšie podrobnosti nezverejnil. Ischinger verí, že Trumpova zmena postoja bola spôsobená hrozbou odvetných ciel zo strany Európy a opatrným prístupom európskych lídrov.
