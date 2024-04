Šéf NASA varuje pred čínskou vojenskou prítomnosťou vo vesmíre

Washington 18. apríla (TASR) - Čína posilňuje svoje kapacity vo vesmíre a využíva svoj civilný program na maskovanie svojich vojenských cieľov, povedal v stredu riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson, pričom upozornil, že Washington musí zostať ostražitý.



Podľa správy agentúry AFP Nelson počas híringu na pôde amerického Kongresu informoval, že Čína najmä za posledných 10 rokov dosiahla mimoriadne pokroky, ktoré sú však "veľmi, veľmi tajné".



Dodal, že v NASA panuje presvedčenie, že veľká časť tzv. civilného vesmírneho programu Číny je vojenským programom.



"Chcel by som, aby sa Čína, čínsky vesmírny program, spamätala a pochopila, že civilný priestor je určený na mierové využitie. Ale nevideli sme, že by to Čína demonštrovala," dodal Nelson.



Doplnil, že podľa jeho názoru sú teraz Spojené štáty zapojené do "pretekov" s Pekingom. Tlmočil tiež svoje obavy, že Čína si bude nárokovať Mesiac ako svoje územie, ak tam pristane ako prvá. Zdôraznil preto, že USA musia uspieť v pristátí na Mesiaci skôr.



Na otázku jedného kongresmanov o dôsledkoch možnej straty vedenia Spojených štátov vo vesmíre v prospech Číny, Nelson uviedol, že by sa to nemalo stať.



Upozornil však súčasne: "Musíme však byť realisti. Čína do toho investuje veľa peňazí.... Myslím, že by sme naozaj nemali poľaviť v ostražitosti."



Spojené štáty plánujú pristátie astronautov na Mesiaci v roku 2026, a to v rámci misie Artemis 3. Čína tam plánuje poslať ľudí do roku 2030.



Nelson počas vypočúvania pred výborom pre rozpočtové prostriedky Snemovne reprezentantov prezentoval potreby NASA na fiškálny rok 2025.