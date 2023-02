Šéf NATO badá pokrok v rokovaniach s Tureckom o členstve Švédska

Brusel 23. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že pozoruje pokrok v uviaznutých rokovaniach s Tureckom ohľadom vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Jeho cieľom je, aby sa obe škandinávske krajiny stali členmi NATO do júlového summitu, ktorý sa bude konať v Litve.



"Vidím pokrok," povedal Stoltenberg, ktorý sa s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom stretol minulý týždeň v Ankare. Ako uviedol, dohodli sa, že predstavitelia Turecka, Švédska a Fínska sa v polovici marca stretnú v sídle Aliancie, aby "sa venovali výzvam, ktorým čelíme v súvislosti s tureckou ratifikáciou švédskeho prístupového protokolu".



Fínsko a Švédsko o vstup do NATO oficiálne požiadali vlani v máji. Na to, aby ich prijali do Aliancie, je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposiaľ neschválilo Maďarsko a Turecko.



Turecko naznačilo, že je pripravené odobriť vstup Fínska do NATO, avšak vyslovilo sa proti členstvu Švédska. To Ankara obvinila, že nie je dosť tvrdé voči kurdským a iným skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické. Maďarsko by malo obe žiadosti schváliť v marci.



Stoltenberg konštatoval, že bez ohľadu na stále prebiehajúci ratifikačný proces je bezpečnosť oboch severských krajín posilnená. Podľa jeho slov v rámci prístupového procesu viacerí členovia NATO vrátane Spojených štátov poskytli bilaterálne bezpečnostné záruky. "Je teda nepredstaviteľné, že by Fínsko či Švédsko čelili akýmkoľvek vojenským hrozbám zo strany Ruska bez toho, aby NATO zareagovalo," dodal generálny tajomník.



Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin povedal, že ak sa Švédsko a Fínsko pridajú do NATO, nebude to pre Moskvu predstavovať hrozbu. Rusko však podľa neho zareaguje vtedy, ak Aliancia v týchto krajinách posilní svoju vojenskú infraštruktúru.