Šéf NATO bagatelizoval stiahnutie amerických vojsk z Rumunska
Rumunsko minulý týždeň oznámilo, že Spojené štáty sťahujú časť svojich vojsk z krajiny, približne 1000 amerických vojakov tam však má zostať.
Autor TASR
Bukurešť 5. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v stredu vyhlásil, že rozhodnutie USA stiahnuť svojich vojakov z Rumunska netreba zveličovať. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a stanice Euronews.
„Tieto úpravy prebiehajú. Prosím, nevyvodzujte z toho príliš veľa,“ povedal Rutte na tlačovej konferencii s rumunským prezidentom v Bukurešti. „USA majú v Európe veľkú prítomnosť a... v rámci tejto prítomnosti neustále hľadajú, ako čo najlepšie využiť svoje zdroje,“ povedal šéf NATO.
Po rokovaní s prezidentom Nicušorom Danom v Paláci Cotroceni povedal, že „Rumunsko je cenným spojencom už 20 rokov“. Podľa jeho slov operácia NATO Východná stráž (Eastern Sentry) zahŕňa „viacero vojenských kapacít a ľudí presne vtedy, keď sú potrební“. Ako príklad uviedol prebiehajúce cvičenie Dacian Fall v Rumunsku za účasti 5000 spojeneckých vojakov.
Rumunsko minulý týždeň oznámilo, že Spojené štáty sťahujú časť svojich vojsk z krajiny, približne 1000 amerických vojakov tam však má zostať. Washington poprel, že by tento krok signalizoval obmedzenie pomoci pri obrane Európy v čase zvýšených obáv z ruskej hrozby.
„Aj po tejto úprave zostáva rozmiestnenie amerických síl v Európe väčšie ako v priebehu rokov. Na kontinente je stále oveľa viac amerických síl, ako bolo pred rokom 2022,“ povedal v Bukurešti Rutte.
Trump dlhodobo obviňuje európskych spojencov v NATO, že na svoju obranu nevynakladajú dostatok prostriedkov. Európa sa snažila získať si priazeň amerického lídra tým, že na summite NATO toto leto sľúbila zvýšiť obranné výdavky.
