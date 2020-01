Šéf NATO chce posilniť výcvikovú misiu v Iraku

Brusel 21. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok v Európskom parlamente vyhlásil, že Aliancia musí posilniť vojenskú výcvikovú operáciu v Iraku, aby jej členovia nemuseli opäť bojovať proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AP.



Stoltenberg v uplynulých dňoch viedol rozhovory s irackými diplomatmi a jordánskym kráľom Abdalláhom II. V Aliancii panuje ohľadom obnovenia výcvikovej operácie v Iraku opatrný optimizmus.



"Musíme ísť späť a trénovať. Vybudovať všetko od ministerstva obrany, inštitúcií, velenia a riadenia až po výcvik jednotiek. NATO to dokáže. Už dnes to robíme, ale musíme pridať," povedal Stoltenberg členom Európskeho parlamentu.



Výcvikovú misiu spustilo NATO v roku 2018 na žiadosť irackej vlády. V jej rámci pôsobí asi 500 vojakov s cieľom zlepšiť operačné schopnosti irackej armády, aby tak mohla lepšie čeliť hrozbám extrémistických skupín ako IS.



Iracká vláda operáciu prerušila po cielenom útoku Spojených štátov blízko letiska v irackej metropole Bagdad, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásem Solejmání. Americký prezident Donald Trump po útoku žiadal, aby Aliancia zintenzívnila operácie na Blízkom východe.



Hoci bol Stoltenberg v roku 2003 ako nórsky poslanec proti vojne v Iraku, v utorok (21. januára) vyhlásil, že Západ sa z oblasti stiahol príliš skoro, čo využil IS, ktorý zaplnil vákuum a zabral rozsiahle oblasti v severnom Iraku a Sýrii.



"Pevne verím, že ak nezasiahneme dnes, budeme nútení opäť bojovať," povedal europoslancom Stoltenberg. "Musíme tomuto scenáru zabrániť, a preto potrebujeme vybudovať lokálne (bezpečnostné) kapacity," pokračoval.



"Pokiaľ tak neurobíme, budeme mať veľký problém, ktorý nás môže poslať dva až tri roky do minulosti - do veľkej vojenskej operácie," dodal Stoltenberg.