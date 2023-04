Šéf NATO Stoltenberg: Čína pomáha ekonomike Ruska

Brusel 6. apríla (TASR) - Čína podporuje ekonomiku Ruska v čase, keď ho Západ trestá sankciami za útočnú vojnu na Ukrajine. to Vyhlásil to v stredu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí členských štátov NATO v stredu v Bruseli rokovali s ázijsko-tichomorskými partnermi Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou a Novým Zélandom o zväčšujúcom sa probléme, aký predstavuje práve Čína.



"Čína odmieta odsúdiť agresiu Ruska. Opakuje ruskú propagandu. A podporuje ekonomiku Ruska," povedal Stoltenberg na rozhovoroch.



"V čase, keď Peking a Moskva idú proti medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, je ešte dôležitejšie, aby sme ďalej držali spolu," dodal šéf NATO.



Na jednotný postoj vyzval v rovnakom čase, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval do Pekingu na rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Macron v čínskom hlavnom meste povedal, že kto pomáha "agresorovi" Rusku v jeho vojne na Ukrajine, bude vnímaný ako "spolupáchateľ". Vyhlásil tiež, že Peking môže zohrať "hlavnú rolu" pri hľadaní cesty k mieru na Ukrajine, a trval na tom, že Európa sa nesmie "od Číny odlúčiť".



Stoltenberg zopakoval v Bruseli západné varovania Číne, aby neposkytla zbrane ruským silám na Ukrajine, ktoré tam zápasia s ťažkosťami. Povedal, že NATO zatiaľ "nedokáže potvrdiť", že Peking nejaké zbrane Rusku naozaj dodáva.



"Čína vie, že by prišli kruté následky", keby dodávky zbraní posielala, varoval Stoltenberg.



Informoval, že pozval lídrov štyroch ázijsko-tichomorských partnerov na júlový summit NATO do Vilniusu, pretože aliancia sa snaží posilniť vzťahy s týmto regiónom.